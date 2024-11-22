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        Kulu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:48
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        Kulu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada B.T'nin otomobilini durdurdu.

        Araçta yapılan aramada bir miktar tütünlere emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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