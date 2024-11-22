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        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 20:17 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:17
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        Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Ankara-Konya kara yolunun 125. kilometresinde Kazım A. idaresindeki 42 AFT 973 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sürücü ile otomobildeki Fatma Y, Şeriat G. ile adı henüz öğrenilemeyen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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