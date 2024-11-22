Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Ankara-Konya kara yolunun 125. kilometresinde Kazım A. idaresindeki 42 AFT 973 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile otomobildeki Fatma Y, Şeriat G. ile adı henüz öğrenilemeyen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü.
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