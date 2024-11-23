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        Konya'da ANKE Çalıştayı başladı

        Konya'da düzenlenen ANKE (Asırdan Nesile Kızıl Elma) Çalıştayı gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 12:38 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:45
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        Konya'da ANKE Çalıştayı başladı
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        Konya'da düzenlenen ANKE (Asırdan Nesile Kızıl Elma) Çalıştayı gerçekleştiriliyor.

        Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen ANKE Çalıştayı, "Ortak tarih, ortak gelecek" temasıyla başladı.

        Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Özer Karakayacı, Türk milletinin asırlık birikimi, köklü geçmişi ve kutlu geleceğini konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Türk Devletler Teşkilatı'nı Türk milletinin tarih sahnesindeki kutlu yürüyüşünün somut nişanesi olarak görüldüğünü ifade eden Karakayacı, "Bu teşkilat ortak tarihimizin, dilimizin ve kültürümüzün birleştirici gücüyle Türk dünyasının geleceğine ışık tutmaktadır. Türk Yüzyılı dediğimiz bu dönemde Türk dünyasının birlik ve beraberliğini sağlamanın ne kadar hayati olduğunu çok iyi biliyoruz." dedi.

        Karakayacı, Türk milletinin birliğinin dünyadaki huzur ve barış için de bir teminat olduğunu vurgulayarak, "Bu çalıştay, Türk devletleri arasında iş birliğini güçlendirmek, dayanışmayı artırmak ve Türk dünyasının ortak kültür mirasının bir bilimsel bir zemine taşınması adına düzenlenmiştir. Çalıştayda Türk devletleri teşkilatı üyesi ülkelerden gelen gençler, 9 başlıkta bilimsel çalışmalar yaparak Türk milletinin geleceğine yön vermek için ortak bir irade ortaya koymayı amaçlamaktadır." diye konuştu.

        Çalıştay, yarın sona erecek.

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