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        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 09:39 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:44
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        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        E.A. idaresindeki 42 AZT 667 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında kar nedeni ile kayganlaşan yolda V.A. yönetimindeki 42 BV 520 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 42 BV 520 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan K.E.A. ve E.B.A. yaralandı.

        İhbar üzerin kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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