Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İhbar üzerin kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 42 BV 520 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan K.E.A. ve E.B.A. yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.