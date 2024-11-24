Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 42 AZT 667 plakalı otomobil, Seydişehir-Bozkır yolu Dumlupınar Kavşağında kar nedeni ile kayganlaşan yolda V.A. yönetimindeki 42 BV 520 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 42 BV 520 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan K.E.A. ve E.B.A. yaralandı.
İhbar üzerin kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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