Türkiye Gastronomi Federasyonu 1. Genel Kurlunu Konya'da yaptı

Türkiye'de gastronomi konusunda faaliyet gösteren dernekleri tek çatı altında toplamayı amaç edinen Türkiye Gastronomi Federasyonu (TUGAFED) 1. Genel Kurulu'nu Konya'da gerçekleştirdi.

Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde, TUGAFED genel kurul toplantısında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Seçim, kurucu genel başkan olarak 3 yıllığına federasyon başkanlığına seçildi.

Seçim, kongrede yaptığı konuşmada "Dünyanın bilinen ilk aşçıbaşı olmasının yanı sıra adına türbe yapılan ilk ismi Aşçı Dede Ateşbazı Veli'nin topraklarında gastronomiye gönül vermiş isimleri bir araya toplamanın mutluluğunu yaşıyorum. İlkini yaptığımız olağan genel kurulumuzda dolu bir salona konuşmak ve tam bir destek almaktan ziyadesiyle memnun oldum." dedi.

Gastronomi Federasyonu'nu 12 dernek ve binlerce üyesiyle aktif hale getirdiklerini dile getiren Seçim, şöyle devam etti:

"Önümüzde çalışmak için 3 yıllık süremiz olacak. Bu süreçte aşçılar, garsonlar, turizm işletmesinde çalışan tüm personelin haklarını iyileştirmek için çalışmalarımız olacak. Özellikle çalışma koşulları ve maaş beklentilerinin karşılanması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ayrıca dünyada hızla gelişen sektörlerin başında gelen gastronomi konulu festival, etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Federasyonumuz içerisinde oluşturduğumuz yurt dışı temsilciliği ile hem dünya ile entegrasyon sağlanacak hem de Türkiye aşçılık milli takımının temellerini atacağız. Yine aktif hale getirdiğimiz bilim kurulumuz ile Türkiye'de bilimsel anlamda gastronomi alanında pek çok makale, kitap ve bildirilere imza atacağız."