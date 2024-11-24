Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:32 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA-Konya'da kar yağışı nedeniyle Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Adana, Konya-Antalya arasında bazı yolların iki yönlü olarak araç trafiğe kapatıldığı bildirildi.

        Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtınanın sebep olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar meydana geldiği ve bazı yolların tamamen araç trafiğine kapalı olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Konya-Ankara kara yolunda Konya-Altınekin arası, Konya-Aksaray kara yolunun tamamı, Konya-Adana yolunda Konya-Karapınar arası, Konya-Antalya kara yolunda Konya-Seydişehir arasının her iki istikamette ve tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

        Kenti il dışına bağlayan diğer yolların trafiğe açık olduğu ifade edilen açıklamada, ortaya çıkan olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

        Konya Valisi İbrahim Akın'ın Konya İl AFAD Merkezinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili afet grupları temsilcileri ile koordinasyon çalışmalarını yürüttüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlimizde yer yer etkili olan tipi, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların durumu, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve acil müdahale gerektiren durumlara yönelik çalışmalar 3 bin 228 personel 1093 araç ile devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Mezarlıkta yasak aşk cinayeti! Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hepsi var! Kar, karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak
        "Maçın kahramanı"
        "Maçın kahramanı"
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        İngiltere Netanyahu'nun tutuklama kararına uyacak mı?
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Beşiktaş'ın Göztepe 11'i!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Memleketten kar manzaraları
        Memleketten kar manzaraları
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        "Yakılacak fotoğraflarım yok"
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı

        Benzer Haberler

        Türkiye Gastronomi Federasyonu 1. Genel Kurlunu Konya'da yaptı
        Türkiye Gastronomi Federasyonu 1. Genel Kurlunu Konya'da yaptı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 27 kişi kurtarıldı
        Konya'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 27 kişi kurtarıldı
        Karapınar'da kar yağışı
        Karapınar'da kar yağışı
        Konya ve bazı ilçelerinde kar etkili oldu
        Konya ve bazı ilçelerinde kar etkili oldu
        Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı
        Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı