Konya'da kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı

KONYA-Konya'da kar yağışı nedeniyle Konya-Ankara, Konya-Aksaray, Konya-Adana, Konya-Antalya arasında bazı yolların iki yönlü olarak araç trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve fırtınanın sebep olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar meydana geldiği ve bazı yolların tamamen araç trafiğine kapalı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Konya-Ankara kara yolunda Konya-Altınekin arası, Konya-Aksaray kara yolunun tamamı, Konya-Adana yolunda Konya-Karapınar arası, Konya-Antalya kara yolunda Konya-Seydişehir arasının her iki istikamette ve tüm araç trafiğine kapalı olduğu bildirildi. Kenti il dışına bağlayan diğer yolların trafiğe açık olduğu ifade edilen açıklamada, ortaya çıkan olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.