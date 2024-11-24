Çevreci yerli motorlar göreve hazır

GÖKSEL YILDIRIM - TÜMOSAN tarafından en üst çevresel standartlara uygun olarak yüksek yerlilikle üretilen motorlar, 2025 yılında kullanıma sunulacak.

Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl içerisinde oluşan yeni regülasyonlara uyum sağlamak amacıyla ürettikleri motorlara yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl içerisinde özellikle traktörlerde kullandıkları 48'den 105 beygir güce sahip, 3 ve 4 silindirli S8000 olarak nitelendirdikleri motorlar üzerinde yeni Stage-5/Faz-5 emisyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini bildiren Gün, şöyle konuştu: "Ülkemizin kabiliyetleri nezdinde yerli ve milli unsurları kullanarak hem regülasyon hem de tip onay çalışmalarıyla ilgili TÜBİTAK'la birlikte belli çalışmalar gerçekleştirdik. TÜBİTAK'taki Motor Mükemmeliyet Merkezinde motorlarımızın tip onay sertifikalarını aldık. Burada hem bizim hem TÜBİTAK tarafının ciddi destekleriyle akreditasyon altyapısı oluşturuldu. Sonrasında motorlarımızın, özellikle 4 silindirli motorlarımızın sertifikasyonlarını Motor Mükemmeliyet Merkezinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirdik.

Bu süre zarfında regülasyonlara geçiş aynı zamanda TÜMOSAN'ın bir 'common rail' motora geçiş süreci paralelinde devam etti. Şu anda tüm traktörlerimizdeki motorlarımız 'common rail' olacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda Haziran 2022 itibarıyla TÜMOSAN, Özel Endüstri Bölgesi olmaya hak kazandı. Bulunduğumuz 1,6 milyon metrekare alan TÜMOSAN Özel Endüstri Bölgesi. Bu süreçte gerek fabrikadaki üretim ve kalite altyapısı, gerekse işleme operasyonlarında ciddi yatırımlar gerçekleştirildi.

Şu ana kadar yaklaşık 21 milyon avroya yakın yatırım gerçekleştirdik. Özellikle motor dinamometreleri, işleme hatları, işleme tezgahları, robotik hatlar, askeri projelerde de kullandığımız motorlara ait özel işleme tezgahları yatırımları gerçekleştirildi. TÜMOSAN olarak motorlarımızı 48 beygirden 125 beygire kadar üretebiliyoruz. Planlarımız 140 beygire kadar da çıkarmak."

- Yıllık 20 bin egzoz emisyon sistemi yatırımı Motorların kalifikasyonuyla beraber traktörlerde de bazı değişiklikler olduğunu anlatan Gün, Faz-5 motora geçişle beraber bir egzoz emisyon sistemine ihtiyaç doğduğunu, AR-GE çalışmaları sonrasında bu kabiliyeti ülkeye kazandırmak adına yatırım yapma kararı aldıklarını bildirdi. Özel Endüstri Bölgesinde 10 bin metrekare kapalı alanda yaklaşık yıllık 20 bin adet egzoz emisyon sistemi üretecek bir fabrika kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Gün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çalışmayla beraber TÜMOSAN, 45 beygirden 115 beygire kadar tüm traktör serilerinde yenileşmeyi, yeniden tip onay ve sertifikasyon süreçleri yürütmeyi yoğun şekilde devam ettirdi. Traktör motorlarımızın hem dinamometre hem de traktör üzerinde çeşitli testleri gerçekleştirildi. 2025'le beraber motorlarımızı artık Faz-5 olarak üretmeye başlayacağımızı buradan söyleyebilirim. Önümüzdeki yıl kullanıcılarımız Faz-5 motorlarımızı kullanacak."

Faz-5'in şu anda alanında Avrupa'nın en temiz motor sertifikasyonu olduğuna dikkati çeken Gün, "Karbon emisyonu düşük ve Avrupa standartlarında en çevreci motoru üreten bir üretici konumunda olacağız." dedi. - Yüzde 97 yerlilik seviyesi Volkan Gün, Türkiye'de motor üretim tarafında TÜMOSAN'ın lider konumdaki firmalardan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: