Konya'nın 12 ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Hadim, Derbent ilçelerindeki öğrenciler ile Cihanbeyli, Halkapınar, Karapınar, Bozkır, Emirgazi, Ereğli ve Altınekin ilçelerindeki taşımalı eğitim öğrencileri için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Doğanhisar, Kadınhanı, Sarayönü, Hadim ve Derbent ilçelerindeki okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildi.

Cihanbeyli ve Altınekin'de taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitim öğretime ara verildi, taşımalı eğitim dışındaki öğrenciler için eğitim öğretim devam edecek. Emirgazi'de Demirci ve Işıklar mahallelerindeki öğrenciler ve merkez okullardaki taşımalı öğrenciler için eğitime yarın ara verildi. Merkez okullarda eğitim öğretime devam edilecek.