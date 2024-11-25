GÜNCELLEME - Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya'nın bazı ilçeleri ile 3 merkez ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu'da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi.