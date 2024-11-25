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        GÜNCELLEME - Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

        Konya'nın bazı ilçeleri ile 3 merkez ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 01:38 Güncelleme: 25.11.2024 - 01:38
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        GÜNCELLEME - Konya'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
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        Konya'nın bazı ilçeleri ile 3 merkez ilçesinin kırsal mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime yarın ara verildi.

        Konya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ilçelerden Karatay'da kırsal mahallelerdeki okullar için, Meram'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için, Selçuklu'da da taşımalı eğitim öğretim öğrencileri için eğitime 25 Kasım Pazartesi günü ara verildi.

        Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.

        Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim öğretime tabi öğrenciler için eğitime ara verildi.

        Ereğli, Karapınar ve Halkapınar'da kırsal mahallelerdeki okullar ve taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime ara verildi, merkez okullarda eğitime devam edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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