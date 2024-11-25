Akşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü yapılan etkinliklerle kutlandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü yapılan etkinliklerle kutlandı.
Akşehir Kültür Merkezindeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenler Yunus Üstün, Münire Sarıtaş, Gökhan Yıldırım ödüllerini Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanvekili Yarbay İbrahim Polat, Adalet Komisyon Başkanı Burak Dinç'ten aldı.
Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerinden hazırladığı müzik dinletisi ve tiyatro oyunu sahnelendi.
Emekli öğretmenlere onur sertifikaları takdim edildi. Yeni atanan öğretmenler ise meslek yemini ederek göreve başladı.
Öğretmenlerden oluşan folklor ekibi, yöresel oyunlarını sahneledi.
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