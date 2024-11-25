Akşehir'de Öğretmenler Günü kutlandı

Emekli öğretmenlere onur sertifikaları takdim edildi. Yeni atanan öğretmenler ise meslek yemini ederek göreve başladı.

Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencilerinden hazırladığı müzik dinletisi ve tiyatro oyunu sahnelendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

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