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        Kadınhanı'nda görev yapmış emekli öğretmenlere vefa ziyareti

        Konya'nın Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede uzun yıllar görev yapıp emekli olan öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:09 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:12
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        Kadınhanı'nda görev yapmış emekli öğretmenlere vefa ziyareti
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        Konya'nın Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede uzun yıllar görev yapıp emekli olan öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Kadınhanı'ndaki Ahmet Yesevi ve İsmet Ummuhan ilkokulu ile Ataekil Lisesi'nde yıllarca görev yaptıktan sonra emekli olup Konya'ya yerleşen öğretmenlerden Mustafa Kağnıcı, Musa Polat, Salih Çakar, Cevdet Küçükkılınç, Lütfi Barın ve Necla Tongarlak'ı evlerinde ziyaret etti.

        Yavuz, yeni nesillerin yetişmesinde ilçelerinde uzun yıllar emek harcayan emekli öğretmenlere minnet duygularını ifade için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

        Ziyaretler sırasında emekli meslektaşlarıyla bir süre sohbet eden Yavuz hatıralarını ve tecrübelerini dinledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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