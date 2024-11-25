Kadınhanı'nda görev yapmış emekli öğretmenlere vefa ziyareti

Konya'nın Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ilçede uzun yıllar görev yapıp emekli olan öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yavuz, Kadınhanı'ndaki Ahmet Yesevi ve İsmet Ummuhan ilkokulu ile Ataekil Lisesi'nde yıllarca görev yaptıktan sonra emekli olup Konya'ya yerleşen öğretmenlerden Mustafa Kağnıcı, Musa Polat, Salih Çakar, Cevdet Küçükkılınç, Lütfi Barın ve Necla Tongarlak'ı evlerinde ziyaret etti.