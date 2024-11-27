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        Mide yanması şikayetiyle hastaneye giden hastanın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

        Konya'nın Yunak ilçesinde, mide yanması şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki hasta Ramazan Nallı'nın doktorların dikkati sayesinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:17 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:22
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        Mide yanması şikayetiyle hastaneye giden hastanın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı
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        Konya'nın Yunak ilçesinde, mide yanması şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki hasta Ramazan Nallı'nın doktorların dikkati sayesinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

        Şeker hastası olan Nallı, mide yanması şikayetiyle Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne başvurduğunda, kendisine müdahale eden doktor Resul Nebi Yüksel, hastanın durumundan şüphelenerek bazı tahliller yapmaya karar verdi.

        Yüksel, ilk tahlil sonuçlarından herhangi bir anormallik bulamadığı hastadan bir kez de kan örneği alınmasını istedi.

        Kan testine göre, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Nallı için hızla 112 Acil Servis'ten ambulans helikopter talep edildi.

        Hastayı alan helikopter, Nallı'yı Yunak'tan Konya Şehir Hastanesi'ne getirdi. Burada yapılan ilk müdahalede, Nallı'nın kalp damarının yüzde 90 oranında tıkalı olduğu anlaşıldı.

        Kardiyoloji servisinde gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası hastanede tedavisi tamamlanan Ramazan Nallı 3 gün sonra taburcu edildi.

        Hasta Ramazan Nallı tedavi sürecinde kendisine gösterilen ilgi için, "Doktorum Resul Nebi Yüksel başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına minnettarım. Onlar sayesinde ikinci bir hayatım oldu. Hastaneye geldiğimde hiç beklemediğim bir şekilde kendimi ölümle yüz yüze buldum. Ancak doktorum Yüksel'in şüpheci yaklaşımı ve hızlı müdahalesi sayesinde erken teşhis konuldu. Ekibiyle birlikte bana ikinci bir şans verdiler. Bu süreçte yanımda olan, hayatımı kurtarmak için var gücüyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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