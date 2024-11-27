Mide yanması şikayetiyle hastaneye giden hastanın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı

Konya'nın Yunak ilçesinde, mide yanması şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki hasta Ramazan Nallı'nın doktorların dikkati sayesinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Şeker hastası olan Nallı, mide yanması şikayetiyle Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne başvurduğunda, kendisine müdahale eden doktor Resul Nebi Yüksel, hastanın durumundan şüphelenerek bazı tahliller yapmaya karar verdi.

Kardiyoloji servisinde gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası hastanede tedavisi tamamlanan Ramazan Nallı 3 gün sonra taburcu edildi.

Hasta Ramazan Nallı tedavi sürecinde kendisine gösterilen ilgi için, "Doktorum Resul Nebi Yüksel başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına minnettarım. Onlar sayesinde ikinci bir hayatım oldu. Hastaneye geldiğimde hiç beklemediğim bir şekilde kendimi ölümle yüz yüze buldum. Ancak doktorum Yüksel'in şüpheci yaklaşımı ve hızlı müdahalesi sayesinde erken teşhis konuldu. Ekibiyle birlikte bana ikinci bir şans verdiler. Bu süreçte yanımda olan, hayatımı kurtarmak için var gücüyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.