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        Seydişehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, anaokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:45 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:45
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        Seydişehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, anaokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimi gerçekleştirildi.

        Diş Hekimi Kevser Büyükkoçak, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez İlkokulu Anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemini anlatarak, diş sağlığı konusunda bilgi verdi.

        Büyükkoçak, küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların ve öğrenilen bilginin hayat boyu devam ettiğini, bu yüzden eğitimlerin çok önemli olduğunu kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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