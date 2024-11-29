Seydişehir'de öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

Büyükkoçak, küçük yaşta kazanılan alışkanlıkların ve öğrenilen bilginin hayat boyu devam ettiğini, bu yüzden eğitimlerin çok önemli olduğunu kaydetti.​​​​​​​

Diş Hekimi Kevser Büyükkoçak, Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Merkez İlkokulu Anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemini anlatarak, diş sağlığı konusunda bilgi verdi.

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