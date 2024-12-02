Hüyük'te meslek edindirme eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde "İstihdamda Nitelikli İş Gücü Projesi" oluşturulması kapsamında düzenlenen kurslarda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını aldı.

İlçedeki kaymakamlık binasında düzenlenen törende, açılan 5 farklı kursta başarılı olan 30 kursiyere belgelerini ilçe kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, İlçe Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Sarı tarafından verildi.