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        Karapınar'da engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi

        Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:53 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:34
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        Karapınar'da engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik düzenlendi
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Karapınar Kültür Merkezi'nde, Karapınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrencilerin hazırladığı program büyük beğeni topladı.

        Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulisi Sonkaya "Bu özel gün, empati kurmanın, engelli bireylerin hayatlarını anlamanın ve onları daha iyi bir şekilde topluma kazandırmanın önemini bir kez daha vurguluyor. Bugünkü etkinlikte öğrencilerimiz, hepimize unutulmaz bir ders verdi." dedi.

        Karapınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Kardeş, engellilerin yaşamlarına dikkat çekerek, "Şu an oturduğunuz sandalyeden kalkamadığınızı hayal edin. Ayağa kalkamayan bir insanın, sadece ayakta durma hayalini düşünelim. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara umut olmak, insanlık görevimizdir. Bir gün değil, her gün yanlarında olmalıyız." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Programa Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, ilçe protokolü, öğrenci aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Programın ardından protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek onları tebrik etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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