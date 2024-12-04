Konya'da Dünya Engelliler günü programı düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Selçuklu, Karatay ve Meram belediyeleri işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, engelli bireylerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için ortak irade gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Akın, engelli vatandaşların haklarını, taleplerini ve başarılarını toplumun her kesimine taşıma gayretinde olduklarına vurgu yaparak, "Konya'mız bu iradenin ve toplumsal dayanışmanın sergilendiği öncü bir şehirdir. Büyükşehir Belediyemiz nezdinde ilçe belediyelerimiz, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız bu süreçte önemli bir rol üstlenmektedir." dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da engelli bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "21 yıllık belediyecilik hayatımda gördüğüm şey şu; en çok şükür sahibi, sebat ve kanaatkar olan insanların burada bulunan insanlar olduğunu gördüm. Bizler her zaman sizlerin yanındayız." diye konuştu.

Programa Vali Akın ile Belediye Başkanı Kavuş'un yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.