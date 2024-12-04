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        Konya'da yasaklı kanatlı hayvan ilaçlarını sattığı belirlenen şüpheli yakalandı

        Konya'da ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını internet üzerinden sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:28 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:35
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        Konya'da yasaklı kanatlı hayvan ilaçlarını sattığı belirlenen şüpheli yakalandı
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        Konya'da ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını internet üzerinden sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kiraladığı depoda, kanatlı hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçlar sattığı ihbarını aldı.

        Harekete geçen polis, merkez Karatay ilçesinde bulunan depoya düzenlediği baskında, ABD menşeili ve ülkeye sokulması yasak olduğu öğrenilen 825 bin ilaç ele geçirdi.

        Gözaltına alınan E.U'nun (43), temin ettiği ilaçları, oluşturduğu kendi markasıyla internet üzerinden sattığı öğrenildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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