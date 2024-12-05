Konya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kent merkezindeki Evliya Çelebi Parkı'nda sahibinin "Itır" adını verdiği kedi, tırmandığı ağaçtan inmeyince itfaiyeden yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine ekip gönderildi.

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