Konya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Konya'nın merkez Meram ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Konya'nın merkez Meram ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Kent merkezindeki Evliya Çelebi Parkı'nda sahibinin "Itır" adını verdiği kedi, tırmandığı ağaçtan inmeyince itfaiyeden yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine ekip gönderildi.
Merdivenle ağaca çıkan itfaiye eri, elindeki çubukla kedinin güvenli şekilde inmesini sağladı.
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