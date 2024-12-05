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        Konya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

        Konya'nın merkez Meram ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:46 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:03
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        Konya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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        Konya'nın merkez Meram ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kent merkezindeki Evliya Çelebi Parkı'nda sahibinin "Itır" adını verdiği kedi, tırmandığı ağaçtan inmeyince itfaiyeden yardım istendi. Bunun üzerine olay yerine ekip gönderildi.

        Merdivenle ağaca çıkan itfaiye eri, elindeki çubukla kedinin güvenli şekilde inmesini sağladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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