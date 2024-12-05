Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan "çevre yolu" açıklaması

        AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yapımı devam eden Konya Çevre Yolu Projesinde 2. etap çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:51 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan "çevre yolu" açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yapımı devam eden Konya Çevre Yolu Projesinde 2. etap çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

        Angı, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Çevre Yolu'nun 122. kilometre uzunluğa sahip olacağını ifade etti.

        Projeyle Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara ve Konya-Aksaray yolları arasında ulaşımın sağlanacağını anlatan Angı, 2. etaptaki çalışmaların sonuna yaklaşıldığını belirtti.

        Çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayan Angı, şunları kaydetti.

        "Konya-Afyonkarahisar ile Konya-Aksaray yolları arasındaki 30 kilometrelik kesimin açılışı aralık ayının sonuna yetişecek. Projenin geri kalan kesimi olan Konya-Aksaray ve Konya-Adana yolunda ise çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Toplam 16 kilometre uzunluğundaki yolun 3 kilometresi tamamlandı. Kalan 13 kilometrelik kesimde ise toprak işleri ve menfez imalatlarında çalışmalar sürdürülüyor. 2025 yılında bu kesimde yoğunlaşacak çalışmaların yıl sonuna tamamlanması planlanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Vali İbrahim Akın, Altınekin'i ziyaret etti
        Vali İbrahim Akın, Altınekin'i ziyaret etti
        Sarayönü'nde siber farkındalık eğitimi düzenlendi
        Sarayönü'nde siber farkındalık eğitimi düzenlendi
        Konya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Konya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Avukat, cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin ettiği suçlamasıyla tutukland...
        Avukat, cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin ettiği suçlamasıyla tutukland...
        Yunak'da 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası etkinliği
        Yunak'da 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası etkinliği
        Konya'da yasaklı kanatlı hayvan ilaçlarını sattığı belirlenen şüpheli yakal...
        Konya'da yasaklı kanatlı hayvan ilaçlarını sattığı belirlenen şüpheli yakal...