Seydişehir Belediye Başkanı Ustaoğlu, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelini ziyaret etti

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçede görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeliyle bir araya geldi.

Ustaoğlu, 112'yi gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi gerektiğini belirten Ustaoğlu, "Ambulanslara yol vererek hayata zaman kazandıralım. Hayata merhaba diyenler ile gülen, hayata elveda diyenler ile üzülen, acıyı, kederi, hüznü, mutluluğu, sevinci, heyecanı, gözyaşını, tebessümü, korkuyu, cesareti yani bütün duyguları bir nöbete sığdıran kendi hayatını hiçe sayan 112 sağlık çalışanlarımızın haftasını kutluyorum. Unutmayalım 112, bir gün hepimizin umudu olabilir." ifadesini kullandı.