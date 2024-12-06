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        Anadolu Lisanslı Depocular Derneği'nin genel kurul toplantısı yapıldı

        Anadolu Lisanslı Depocular Derneği'nin (ALDER) ilk genel kurul toplantısı Konya'da gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:05
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        Anadolu Lisanslı Depocular Derneği'nin genel kurul toplantısı yapıldı
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        Anadolu Lisanslı Depocular Derneği'nin (ALDER) ilk genel kurul toplantısı Konya’da gerçekleştirdi.

        ALDER Başkanı Mahmut Güzel, bir otelde düzenlenen genel kurul toplantısında, lisanslı depocuların tarım sektörünün arz güvenliğinin teminatı olduğunu söyledi.

        Tarımın temel taşlarından biri olduklarını anlatan Güzel, "Ülkemizi bir hububat üssü haline getirerek dünyada bu alanda söz sahibi bir ülke konumuna getirmek amacıyla lisanslı depoculuk sistemiyle ilgili projeler geliştireceğiz. Tüm paydaşlarımızı işbirliği içinde çalışacağımız ve sorunların çözümüne katkı sağlayacağımız bu federasyonda yer almaya davet ediyorum. Kurulan derneğin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Genel kurul toplantısı, konuşmaların ardından çekilen fotoğrafla sona erdi.

        Sektörle ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerin bulunduğu toplantıya, çok sayıda oda ve borsa başkanı, il müdürleri, STK temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı.

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