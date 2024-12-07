Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Soner Dikmen, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich
Gol: Dk. 15 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
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