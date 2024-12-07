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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 14:37 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:37
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:KonyaBüyükşehir

        Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

        Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Soner Dikmen, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich

        Gol: Dk. 15 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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