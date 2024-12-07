Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:KonyaBüyükşehir
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 90 Melih Bostan), Aleksic (Dk. 90 Eren Kabak), Pedrinho (Dk. 81 Melih İbrahimoğlu), Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Prip), Umut Nayir (Dk. 81 Kramer)
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Dk. 77 Mert Yılmaz), Soner Dikmen, Kaluzinski (Dk. 90+1 Milosevic), Petrusenko (Dk. 64 Townsend), Van de Streek (Dk. 46 Safuri), Larsson, Gaich (Dk. 90+1 Abdurrahim Dursun)
Goller: Dk. 15 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90 Larsson (Penaltıdan) (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 88 Bazoer, Dk. 89 Ndao, Dk. 90+6 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+6 Townsend (Onvo Antalyaspor)
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