"1876 -1954 Konya Fotoğrafları Külliyatı 1-2" tanıtıldı

Selçuklu payitahtı Konya'nın tarihi görsel hafızası olarak yayınlanan "1876 -1954 Konya Fotoğrafları Külliyatı 1-2"nin tanıtımı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) işbirliğinde hazırlanan külliyatın tanıtımı Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, buradaki konuşmasında, külliyatın tarihe ışık tutacak önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Külliyat içerisinde yer alan fotoğrafların her birinin belge niteliği taşıdığını belirten Kılıç, "Bazen restorasyonda, tamirat ve tadilatta bunlar gibi belgeler, bilim adamları, mimarlar ve şehir planlamacıları tarafından kullanılabiliyor. Diğer insanlar tarafından da güzel birer nostalji olabiliyor." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi. IRCICA Genel Direktörü Kılıç'a teşekkür eden Başkan Altay, "Göreve geldiği günden itibaren IRCICA ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu fotoğraf albümü ilk somut çıktısı. Bununla özellikle geleneksel sanatlarla ilgili yarışmamızı artık IRCICA ile yürütüyoruz. Daha birçok çalışmayı birlikte yapıyoruz." dedi.

Konya'nın kadim geçmişini yeniden ortaya çıkarmak istediklerini dile getiren Altay, "Darü'l-Mülk Projesi kapsamında özellikle sur içini ihya etmek ve Konya'da sur içinin konuşulması için bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle sur içi olarak tabir ettiğimiz, dış surların içinde kalan alanda yapı stokumuzu yeniden gözden geçirmek ve elimizde bulunan fotoğraflar eşliğinde Konya'nın kadim tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmaya gayret edeceğimiz bir dönem olacak inşallah. İnşallah bu fotoğraf albümü de ona ışık tutacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Altay, Konya Fotoğrafları Külliyatının, ilgilileri için çok önemli bir belge olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatıyla Konya'yı tekrar eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak için büyük bir gayret ve çaba sarf ediyoruz. İnşallah sadece Konya'da değil, yurt içinde ve yurt dışında da medeniyetimizi, kültürümüzü anlatmaya, öncü ve önder olmaya devam edeceğiz."