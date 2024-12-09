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        Karapınar'da anaokulu öğrencileri etkinlik yaptı

        Karapınar Sultaniye Anaokulu öğrencileri farklı ülkelerin kültürlerini öğrenerek, arkadaşlarına sunum yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:32 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:10
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        Karapınar'da anaokulu öğrencileri etkinlik yaptı
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        Karapınar Sultaniye Anaokulu öğrencileri farklı ülkelerin kültürlerini öğrenerek, arkadaşlarına sunum yaptı.

        Öğrenciler, seçtikleri ülkelerin bayraklarını ve geleneksel kıyafetlerini arkadaşlarına tanıttı.

        Ardından bu ülkelerin yöresel yemekleri hakkında bilgi veren çocuklar, sunumlarıyla büyük beğeni topladı.

        Sınıf öğretmeni Nevriye Balcı, yaptıkları projey hakkkında, "Amacımız, çocuklarımızı erken yaşta farklı kültürlerle tanıştırarak, kültürel zenginliklerin önemini kavramalarını sağlamaktı. Bu süreçte öğrencilerimiz sadece bilgi edinmekle kalmadı, aynı zamanda özgüvenlerini artıracak çalışmalar yaptı. Velilerimizin de desteğiyle oldukça verimli bir etkinlik oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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