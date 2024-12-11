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        Halkapınar'da "Arabaşı Gecesi" düzenlendi

        Konya'nın Halkapınar ilçesinde "Halk Buluşması Arabaşı Gecesi" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 11.12.2024 - 13:36
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        Halkapınar'da "Arabaşı Gecesi" düzenlendi
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        Konya'nın Halkapınar ilçesinde "Halk Buluşması Arabaşı Gecesi" programı gerçekleştirildi.

        Halkapınar Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

        Halkapınar Kaymakamı Esra Kodaz Köse, yaptığı açıklamada, "Bu geceye emek veren, katkı sunan başta iş adamlarına ve belediye çalışanlarımıza katılım sağlayan tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Programa, Niğde'nin Ulukışla İlçe Kaymakamı Yunus Köse, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş başkanları, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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