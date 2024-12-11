Halkapınar'da "Arabaşı Gecesi" düzenlendi

Programa, Niğde'nin Ulukışla İlçe Kaymakamı Yunus Köse, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş başkanları, iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Halkapınar Kaymakamı Esra Kodaz Köse, yaptığı açıklamada, "Bu geceye emek veren, katkı sunan başta iş adamlarına ve belediye çalışanlarımıza katılım sağlayan tüm hemşerilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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