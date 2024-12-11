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        Konya'da pancar makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti

        Konya'nın Altınekin ilçesinde tarlada çalıştığı sırada pancar söküm makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 20:15 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:15
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        Konya'da pancar makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti
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        Konya'nın Altınekin ilçesinde tarlada çalıştığı sırada pancar söküm makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Ölmez Mahallesi'ndeki tarlada R.Ö'nün (43) kullandığı pancar söküm makinesi, abisinin eşi L.Ö'nün (41) üzerinden geçti.

        Olayın ardından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla aldıkları yaralı, hastaneye ulaştırılamadan yolda yaşamını yitirdi.

        R.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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