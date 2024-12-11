Konya'da pancar makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti
Konya'nın Altınekin ilçesinde tarlada çalıştığı sırada pancar söküm makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Konya'nın Altınekin ilçesinde tarlada çalıştığı sırada pancar söküm makinesi altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Ölmez Mahallesi'ndeki tarlada R.Ö'nün (43) kullandığı pancar söküm makinesi, abisinin eşi L.Ö'nün (41) üzerinden geçti.
Olayın ardından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla aldıkları yaralı, hastaneye ulaştırılamadan yolda yaşamını yitirdi.
R.Ö. gözaltına alındı.
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