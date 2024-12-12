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        Tarım şehri Konya'nın çocukları çiftçiliği öğreniyor

        Konya'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 31 ilçede hayata geçirilen 2 projeyle öğrenciler, birer çiftçi gibi fidan dikmeyi, bitkiyi çoğaltmayı ve bakım yapmayı öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 13:49 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:41
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        Tarım şehri Konya'nın çocukları çiftçiliği öğreniyor
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        Konya'da, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 31 ilçede hayata geçirilen 2 projeyle öğrenciler, birer çiftçi gibi fidan dikmeyi, bitkiyi çoğaltmayı ve bakım yapmayı öğreniyor.

        Kent genelinde uygulanan "Okullarımız Çiçek Açıyor" projesi ile 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine bitkisel üretim, tohum ekimi, fide dikimi, bakım, besleme, hasat ve ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili eğitimler veriliyor. Yine hayata geçirilen "Yerli Tohum Milli Tarım" projesi ile 4. sınıf öğrencilerine tarım faaliyetleri öğretiliyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen 64 okulda yürütülen "Yerli Tohum Milli Tarım" projesiyle öğrenciler, kendilerine hediye edilen "İlk Bahçem Seti" ile tere ekimi yaparak, tohum ekiminden hasada kadar tüm süreçleri uygulamalı olarak gözlemleme fırsatı buluyor.

        Merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerindeki belirli okullarda da öğrencilere, teorik olarak alınan bu eğitimlerin ardından kendilerine içinde tarımla ilgili ürünlerin yer aldığı "tarım çantası" hediye ediliyor. Öğrenciler, "Tarımcan ve Tarımsu" maskotları eşliğinde bitki dikimi, bakımı ve çoğaltması yapıyor.

        Bunun yanında "Konya Büyükşehir Tarım Çocuk Kitabı" ile öğrencilere öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlanıyor.

        Okullarda geri dönüşüm malzemelerinden saksı yapmayı da öğrenen öğrenciler, evde tükettikleri sebze ve meyve tohumlarını çoğaltmak üzere biriktiriyor.

        - "Toprak, bitki ve tohum bilincini, çocukluktan itibaren aşılamak istiyoruz"

        Proje sorumlularından Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı Tarımsal Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Hediye Dilek Polat, çalışmalara ilk olarak 2018 yılında bir okulun talebi üzerine başladıklarını anlattı.

        Öğrencilerde gözlemlenen olumlu etkiler dolayısıyla projeyi sürdürdüklerini belirten Polat, bitkinin serüvenini tam anlamıyla bilen bir neslin yetişmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

        Çocukların tohumun nereden geldiğini, fidenin nasıl dikileceğini, bitkinin nasıl çoğaltılması gerektiğini yeteri kadar bilmediğini gördüklerini dile getiren Polat, "Maalesef çocuklarımız taş binalar arasında yetiştiği için toprakla iç içe değiller. Konya bir tarım şehri, çok güzel topraklarımız var. Burada üretimin devam edebilmesi için toprak, bitki ve tohum bilincini, çocukluktan itibaren aşılamak istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Öğrenciler de projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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