Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Halit A. (25) yönetimindeki 42 BFG 49 plakalı otomobil, Seyran Caddesi'nde Sude T. (21) kontrolündeki 42 AHE 565 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçtaki Gamze E. (22) yaralandı.

        İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        Kalbin 'mini beyni' keşfedildi
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Konyalı egzoz tamircisi iş yerine yolu düşenlerle fotoğraf çektirerek albüm...
        Konyalı egzoz tamircisi iş yerine yolu düşenlerle fotoğraf çektirerek albüm...
        Konya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
        Konya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
        Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerl...
        Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerl...
        Otomobil takla attı: 3 ölü
        Otomobil takla attı: 3 ölü
        Beyşehir'de seralar üreticilerle buluşturuldu
        Beyşehir'de seralar üreticilerle buluşturuldu
        Tarım şehri Konya'nın çocukları çiftçiliği öğreniyor
        Tarım şehri Konya'nın çocukları çiftçiliği öğreniyor