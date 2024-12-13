Beyşehir'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Halit A. (25) yönetimindeki 42 BFG 49 plakalı otomobil, Seyran Caddesi'nde Sude T. (21) kontrolündeki 42 AHE 565 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçtaki Gamze E. (22) yaralandı.
İhbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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