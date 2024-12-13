Sarayönü'nde "Başarmaya Hazırım" Projesi etkinliği düzenlendi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Başarmaya Hazırım" Projesi kapsamında başarılı öğrenciler, kitaplarını imzaladı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Başarmaya Hazırım" Projesi kapsamında başarılı öğrenciler, kitaplarını imzaladı.
Sarayönü Halk Eğitim Merkezi Salon'unda düzenlenen etkinlikte projede hikayelerine yer verilen 4 öğrenci imza günü düzenledi.
Program, yazarlık heyecanını yaşayan öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından sona erdi.
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