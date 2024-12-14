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        Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.12.2024 - 13:30
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        Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        E.A'nın kullandığı 42 ALT 223 plakalı motosiklet, Ali Muslu Caddesi'nde A.K'nin kontrolündeki 35 GA 2443 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden E.A. ile motosikletteki R.Ü. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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