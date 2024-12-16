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        Trafikte çıkan kavgada öldürülen genç taksiciyi arkadaşları anlattı

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Karatay ilçesinde trafikte çıkan kavgada, 20 yaşındaki taksici İbrahim Eren Peker'in bıçaklanarak öldürülmesi arkadaşlarını üzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:00
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        Trafikte çıkan kavgada öldürülen genç taksiciyi arkadaşları anlattı
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Karatay ilçesinde trafikte çıkan kavgada, 20 yaşındaki taksici İbrahim Eren Peker'in bıçaklanarak öldürülmesi arkadaşlarını üzdü.

        Derslerinden kalan zamanlarda harçlığını kazanmak için taksicilik yapan, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Peker'in mesai arkadaşlarından Emre Pınar, AA muhabirine, Peker'in, maddi şartlardan dolayı mesai yaparak okul harçlığını çıkarmaya çalıştığını söyledi.

        Peker'in herkesin güvendiği ve sevdiği biri olduğuna dikkati çeken Pınar, "Öğrenci olduğu için genellikle hafta sonları ve derslerini engellemeyecek zamanlarında çalışıyordu. Çok temiz bir çocuktu. Yurt dışına çıkma hayalleri vardı ama maddi anlamda umutları yoktu. Kendi tırnaklarıyla çabalayan bir arkadaşımızdı." dedi.

        - "Bilgili, kültürlü, ahlaklı bir çocuktu"

        Küçük yaşta babasını kaybeden Peker'in saygılı ve mülayim bir yapısı olduğunu vurgulayan Pınar, şöyle konuştu:

        "Babasız, tek başına büyümüş bir kardeşimizdi. Trafikte laf dalaşına girecek, insanlarla münakaşaya girecek bir çocuk değildi. Bilgili, kültürlü, ahlaklı bir çocuktu. Bu durakta daha hiçbir büyüğüyle, küçüğüyle en ufak bir münakaşasını duymuş, görmüş değiliz. Eren'in başına böyle bir şey gelmesi hepimizi şoka uğrattı. Karamanlı olduğu için hafta sonu gidip gelme durumu oluyordu. Yol parası için bile bir hafta sonu çalışması gerekebiliyordu. Üç hafta sonu çalışıp dördüncü hafta ailesinin yanına gidebilecek parayı toparlamış oluyordu."

        Durak başkanı Erol Kamış da maddi ve manevi anlamda hep destekledikleri Eren'in, ailesinin tertemiz yetiştirdiği saygılı bir genç olduğunu anlattı.

        Olayın şokunu atlatamadıklarını belirten Kamış, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ettiklerini kaydetti.

        - "Bir ihtiyacımız olduğunda hemen yardıma koşardı"

        Okul arkadaşı Nisa Nur Tutar ise Peker'in arkadaşlarının yardımına koşan, öncülük edip toparlayan bir karakteri olduğunu dile getirdi.

        Okulun ilk günü tanıştıklarını dile getiren Tutar, "Sınıf olarak kaynaşmamızı sağlayan oydu. Okulun ilk günü bizi topladı, kafamızdaki soru işaretlerini giderdi. Çok sakin biriydi. Bize de gayet iyi davranırdı. Bir ihtiyacımız olduğunda hemen yardıma koşardı. Ders konusunda da yardım ediyordu. Çok iyi bir arkadaştı. Kaybımız çok büyük." diye konuştu.

        KTÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Köksun da Eren'in canlı, hayat dolu bir genç olduğunu ifade ederek, "Zanlılara inşallah en ağır cezayı verirler. Sebebi ne olursa olsun, hiçbir şey insan canından kıymetli değil." dedi.

        - Olay

        Mevlana Kültür Merkezi önündeki trafik ışıklarında dün Eren Peker (20) ile Muzaffer T. ve Muammer B. arasında tartışma çıkmış, Peker bıçakla ağır yaralanmıştı.

        Kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Peker'in cenazesi dün memleketi Karaman'da defnedilmişti.

        Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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