ATO Başkanı Gürsel Baran, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerine katılmak üzere geldiği Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Baran, Mevlana Müzesi ziyareti sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mevlana'nın öğretileriyle insanlığa ışık tuttuğunu söyledi.

Konya'ya daha önce geldiğini ancak Şebiarus döneminde ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirten Baran, "Hazreti Mevlana, büyük mutasavvıf, şair ve hoşgörü insanı. Biz de hoşgörü diyarı Konya'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Baran, şehrin ve Mevlana'nın manevi iklimine tanık olmak için sonraki yıllarda da özellikle Şebiarus dönemlerinde Konya'da bulunmaya gayret edeceğini dile getirdi.