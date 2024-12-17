Bozkır Harmanpınarı Barajı tamamlandı

Konya'nın Bozkır ilçesinde yapımı süren Harmanpınarı Barajının inşaat çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, tarımda verimliliği artırmak, su kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla yapılan barajın, temelde 35 metre yüksekliğe ve 336 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.