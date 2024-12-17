Akşehir'de 92 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi

Malzemelere el koyan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araçta bulunan iki şüpheli A.H. ve M.H.'yi gözaltına aldı.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile araçta arama yapan ekipler, 4 koli içerisinde 20 tepsi halinde 92 bin adet kaçak tek dal sigara doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Yürütülen çalışmalarda, devletin vergi kayıplarını önlemek ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, plakası belirlenen bir araç D-300 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, bir araçla tek dal sigara halinde doldurulmuş makaron kaçakçılığı yapıldığı ve tek dal sigara halindeki doldurulmuş makaronların piyasaya sürüleceği yönünde alınan istihbarı bilgi üzerine çalışma başlattığı bildirildi.

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