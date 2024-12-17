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        Akşehir'de 92 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi

        Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin operasyonunda 92 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:34
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        Akşehir'de 92 bin adet doldurulmuş sigara ele geçirildi
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin operasyonunda 92 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.

        Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin, bir araçla tek dal sigara halinde doldurulmuş makaron kaçakçılığı yapıldığı ve tek dal sigara halindeki doldurulmuş makaronların piyasaya sürüleceği yönünde alınan istihbarı bilgi üzerine çalışma başlattığı bildirildi.

        Yürütülen çalışmalarda, devletin vergi kayıplarını önlemek ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, plakası belirlenen bir araç D-300 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında durduruldu.

        Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile araçta arama yapan ekipler, 4 koli içerisinde 20 tepsi halinde 92 bin adet kaçak tek dal sigara doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Malzemelere el koyan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araçta bulunan iki şüpheli A.H. ve M.H.'yi gözaltına aldı.

        Zanlılara emniyette Kaçakçılık Kanununa Muhalefet Suçu'ndan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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