Beyşehir'de Yerli Malı Haftası etkinliği

Programa, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın da yer aldığı çok sayıda davetli katıldı.

Dernek başkanı Mesut Can, Yerli Malı Haftası'nın coşkusunu ve anlamını yaşatmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek katılan herkese teşekkür etti.

Kurucuovalılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kollarının ortaklaşa düzenlediği Anıt Meydanı'ndaki Yerli Malı Haftası etkinliğinde gelen davetlilere tarhana çorbası ikram edildi.

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