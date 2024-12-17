Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü" mesajı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesajında, "Hazreti Mevlana'yı örnek alarak biz de pergel misali bir ayağımızı vatanımıza sabitleyip diğer ayağımızla bütün dünyayı dolaşıyor, insanlığın barışı, huzuru ve refahı için büyük bir gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazreti Mevlana'yı anmak için bir araya gelenleri hürmet ve muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır Anadolu topraklarını ilmiyle, irfanıyla, hikmetiyle nakış nakış işleyen ariflerimizi, alimlerimizi, manevi rehberlerimizi de tazimle anıyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Yine bu gece vesilesiyle ezanımız, vatanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın, vuslatının üzerinden asırlar geçse dahi eserleri ve öğütleriyle yolu aydınlatmayı sürdürdüğünü, merhameti, güzel ahlakı, hakkı ve sabrı telkin eden nasihatleri ve engin hoşgörüsüyle bütün insanlığı kendisine meftun ettiğini vurguladı.

"İnsan-ı kamil" olma yolunda Hazreti Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Aziz Mahmud Hüdayi gibi rehber şahsiyetlerin kılavuzluğunda yürüyen milletin, cömertlikte akarsu gibi, şefkat ve merhamette güneş gibi, kusur örtmede gece gibi, tevazuda toprak gibi ve hoşgörüde deniz gibi olmayı gaye edindiğini belirten Erdoğan, mesajına şu ifadeleri kullandı: