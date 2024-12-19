Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Ani ölüme neden olan beyindeki damar yumağına kasıktan girilerek müdahale edildi

        SERHAT ÇETİNKAYA / ALEYNA KARTAL - Konya'da sara nöbetleri şikayetiyle gittiği hastanede beyninde ani ölüme neden olan damar yumağı tespit edilen hasta, kasığından girilerek yapılan müdahaleyle rahatsızlığından kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ani ölüme neden olan beyindeki damar yumağına kasıktan girilerek müdahale edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SERHAT ÇETİNKAYA / ALEYNA KARTAL - Konya'da sara nöbetleri şikayetiyle gittiği hastanede beyninde ani ölüme neden olan damar yumağı tespit edilen hasta, kasığından girilerek yapılan müdahaleyle rahatsızlığından kurtuldu.

        Ankara'da uykuda dilini ısırma, dişlerini sıkma ve baş ağrısıyla gelişen sara nöbetleri şikayetleriyle hastaneye giden 47 yaşındaki Ali Gümüş'ün beyninde büyük damar yumağı geliştiği tespit edildi. Gümüş, tavsiye üzerine ameliyat için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Özdemir'e başvurdu.

        Hasta, kasığından girilerek yapılan müdahaleyle hızla sağlığına kavuşuyor.

        - Zamanında müdahaleyle rahatsızlığa bağlı ani ölüm ve felç ihtimali ortadan kaldırıldı

        Başarılı müdahalenin detaylarını AA muhabiriyle paylaşan Özdemir, iki saat süren operasyonla hastanın iyileştiğini söyledi.

        Damar yumağının hastanın beyninin sol tarafında bulunduğunu anlatan Özdemir, nöbetlere de bunun sebep olduğunu dile getirdi.

        Özdemir, beyin kanaması riskinden dolayı hastaya zaman geçirmeden müdahale edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Damar yumağı vücudun her yerinde, her organda oluşabiliyor ancak beyinde olduğu zaman tehlikesi daha yüksek oluyor. Hastalarda felç, konuşma bozukluğu, sara nöbetlerine sebep olabiliyor. Beyindeki damar yumağı zayıf yapıya sahip olduğu için ani beyin kanamalarına sebep olabiliyor. Süreç hasta ölümü veya kalıcı felçle sonuçlanabiliyor. Tansiyon yükselmelerinde, bir travma neticesinde veya hastanın ağır bir şey kaldırmasında, buradaki damar yumağı yırtılarak hastanın ani ölümüne sebep olabilmektedir."

        - Yapılan işlemle hasta ağrı hissetmiyor

        Beyindeki damar yumağına "anervizma" denilen baloncukların da eşlik ettiğine değinen Özdemir, şöyle devam etti:

        "Bu damar yumağını besleyen birkaç damar yapısı vardı. Bunların büyük kısmını kapalı operasyonla kapattık. Hastanın kasığından girerek beynindeki yumak yapısına ulaştık. Koil ve sıvı embolizan dediğimiz bazı maddelerle orayı kapattık. Ağrılı işlem değil. İşlemden sonra hasta hemen mobilize olabiliyor. Açık cerrahi işlem yapılmadığından dolayı da hasta rahatlıkla kısa dönemde taburcu edilebiliyor. Kalan küçük kısımları ya ışın tedavisiyle ya da cerrahiyle tamamen bitireceğiz. Hastamızın şu anda ufak görme problemi var. O da düzelmeye doğru gidiyor. Bunun dışında herhangi bir kuvvet kaybı, konuşma bozukluğu, fonksiyon kaybı yok."

        Gümüş ise ağrısız, acısız operasyon geçirdiğini vurgulayarak, "Şikayetlerim sona erdi. Günlük ihtiyaçlarımı gidermede zorlanmıyorum. Yaşam konforum yükseldi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        İranlı sosyal medya fenomeni 4'üncü kattan düştü!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Almanya'da şansölyelikte favori isim Friedrich Merz
        Almanya'da şansölyelikte favori isim Friedrich Merz
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Florida'da maymun uyarısı!
        Florida'da maymun uyarısı!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak

        Benzer Haberler

        Sarayönü'nde İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
        Sarayönü'nde İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
        Vali İbrahim Akın, Konya Olimpik Veledromu'nu ziyaret etti
        Vali İbrahim Akın, Konya Olimpik Veledromu'nu ziyaret etti
        Konya'da traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da traktör römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da traktöre takılı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
        Konya'da traktöre takılı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
        Polise bıçak çeken saldırgan, bacaklarından vurularak etkisiz hale getirild...
        Polise bıçak çeken saldırgan, bacaklarından vurularak etkisiz hale getirild...
        Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Başarmaya Hazırım" Projesi
        Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden "Başarmaya Hazırım" Projesi