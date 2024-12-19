Sarayönü'nde "Doğa Dostu Doğalgaz" paneli düzenlendi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Doğa Dostu Doğalgaz" paneli yapıldı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Doğa Dostu Doğalgaz" paneli yapıldı.
Meslek Yüksekokulu'ndaki panel, katılımcıların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.
Panelde, doğalgazın çevreye etkileri, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemi konuları ele alındı.
Konuşmacılar, doğalgazın çevre dostu bir enerji kaynağı olarak fosil yakıtlara alternatif sunduğunu vurgulayarak, doğalgaz kullanımının karbon salınımını azaltmadaki rolüne dikkat çekti.
Panele, enerji sektöründen uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
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