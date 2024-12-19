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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:55 Güncelleme: 19.12.2024 - 16:10
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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 iş yerinde gümrük kaçağı elektronik ürünlerin satıldığı ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 110 cep telefonu ile 47 akıllı saat ele geçirdi.

        Operasyonda, iş yerlerindeki 3 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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