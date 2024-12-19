Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 iş yerinde gümrük kaçağı elektronik ürünlerin satıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 110 cep telefonu ile 47 akıllı saat ele geçirdi.
Operasyonda, iş yerlerindeki 3 kişi gözaltına alındı.
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