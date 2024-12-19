Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 iş yerinde gümrük kaçağı elektronik ürünlerin satıldığı ihbarını aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.