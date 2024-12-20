KTÜN Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kıran'a, TÜBİTAK'dan ödül

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2024 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri verildi.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Servet Kıran, "2024 TÜBİTAK Bilim Özel Hizmet ve Teşvik Ödülü"nü aldı.

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