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        Seydişehir'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 20.12.2024 - 14:31
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        Seydişehir'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        U.H. (17) idaresindeki 42 RA 897 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolu Karabulak Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki S.U. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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