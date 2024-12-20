Seydişehir'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
U.H. (17) idaresindeki 42 RA 897 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya kara yolu Karabulak Mahallesi'nde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki S.U. (15) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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