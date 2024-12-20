Karatay Belediye Başkanı Kılca Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) ziyarette bulundu.

Kılca ve beraberindeki Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, ziyaret kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kılca, öğrencilerin bilim ve sanat alanındaki yeteneklerini geliştiren BİLSEM'in bölgedeki eğitim kalitesine katkı sağladığını ve öğrencilere yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

Karatay Belediyesi olarak eğitime yapılan yatırımların en değerli yatırım olduğunu vurgulayan Kılca, "BİLSEM, bu vizyonumuzun somut bir örneğidir. Bugün de burada, öğrencilerimizin azim ve başarılarını görmek bizleri son derece mutlu etti. BİLSEM, geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını yetiştiren önemli bir eğitim yuvası. Yatırımlarımızın nice güzel başarılara zemin olması en büyük mutluluk kaynağımız. Bizler eğitim alanında her zaman evlatlarımızın yanınızdayız ve destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.