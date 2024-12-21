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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da AK Parti Selçuklu 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 9 Aralık'a kadar 124 bin 325 Suriyelinin, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndüğünü belirterek "Bu yıl gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bin. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra, vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:14 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:27
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da AK Parti Selçuklu 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl 9 Aralık'a kadar 124 bin 325 Suriyelinin, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndüğünü belirterek “Bu yıl gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bin. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra, vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır." dedi.

        Yerlikaya, Konya'da Selçuk Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Selçuklu 8. Olağan İlçe Kongresi'nde, bugün Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü ve güçlendiğini söyledi.

        Uluslararası arenada, güçlü bir diplomasi iklimini tesis ettiklerini anlatan Yerlikaya, "Sadece bölgesinde değil, uluslararası alanda sözü muteber bir güç olduk. AK Parti olarak, kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinde, büyük bir tevazuyla, samimiyet ve gayretle, milletimiz için yola çıktık. Yasakların, yoksulluğun ve yokluğun hüküm sürdüğü bir Türkiye'den, milletin değerleriyle yükselen bir Türkiye inşa ettik. Cumhurbaşkanımızın cesur ve kararlı duruşuyla, millet iradesiyle, milletin gücüyle, geleceğimizin teminatı olan, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yürüyüşünü başlattık." diye konuştu.

        Kamu düzenini ve güvenliğini her daim ön planda tuttuklarını vurgulayan Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Bu yıl 9 Aralık'a kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde vatanlarına geri döndü. Bu yıl, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bin. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra, vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır. Göç yönetiminde temel kılavuzumuz insan hakları ve hürriyetlerdir. İç güvenlikte ise asayiş suçlarından terör örgütlerine, organize suç şebekelerinden, zehir tacirlerine ve siber saldırganlara kadar Türkiye'nin huzuru için tüm tehditlere karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar, son organize suç şebekesi çökertilinceye kadar, son uyuşturucu taciri adalete teslim edilinceye kadar tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        - "Terörle ancak ve ancak mücadele edilir"

        Yerlikaya, bugün Türkiye'nin, terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını belirtti.

        Terör örgütü PKK'nın inlerine girdiklerine ve şehir yapılanmalarını çökerttiklerine dikkati çeken Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

        “Bu yılın ilk 11 ayında, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla, 779 teröristi etkisiz hale getirdik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu, FETÖ elebaşının ölümden sonra, bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye mahal vermedik. Terörün ismi farklı olsa da amacı aynıdır, beslendiği yer aynıdır. Bu yılın ilk 11 ayında, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik yaptığımız operasyonlar sonucu 1894 şüpheli tutuklandı. Bu kabine dönemimizde ise tutuklanan şahıs sayısı 3 bin 552 oldu. Türkiye, bir hukuk devletidir. Kim hukuk dışına çıkarsa, belediye başkanlığı görevini bırakır da, terörle yandaş olursa, ona 'Dur orada.' denir. Çünkü terörün siyaseti olmaz. Terörle ancak ve ancak mücadele edilir. Biz de onu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

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