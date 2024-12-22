Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kaza sonrası 34 JY 4588 plakalı otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. M.E. ile yanında bulunan Ü.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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