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        Derebucak'ta sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

        Konya'nın Derebucak ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:46
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        Derebucak'ta sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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        Konya'nın Derebucak ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.

        Çamlık Mahallesi'nde 3 keçinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine İHH Arama Kurtarma Konya ve Beyşehir ekibi çalışma başlattı.

        Ekipler, iple indiği bölgeden keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

        Keçi sahibi, ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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