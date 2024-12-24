Derebucak'ta sarp kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Konya'nın Derebucak ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.
Konya'nın Derebucak ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı.
Çamlık Mahallesi'nde 3 keçinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine İHH Arama Kurtarma Konya ve Beyşehir ekibi çalışma başlattı.
Ekipler, iple indiği bölgeden keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
Keçi sahibi, ekiplere teşekkür etti.
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