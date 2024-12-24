Konya Bilim Merkezine 351 bin ziyaretçi

KonyaBilim Merkezi bu yıl 351 bin ziyaretçiyle bilimsel faaliyetlerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Konya Bilim Merkezi, bu yıl tematik bilim günlerinden yaz bilim kamplarına, matematik festivalinden Türk-İslam bilim tarihi atölyesine kadar düzenlediği programla 351 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bilim merkezinin, gençlerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu söyledi.