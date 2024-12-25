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        Ankara - Konya kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:40
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        Ankara - Konya kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Konya’nın Kulu ilçesinde iki tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ankara - Konya kara yolunun 80. kilometresinde Mehmet K. (36) idaresindeki 27 ANT 868 plakalı tır, Günay N. (40) yönetimindeki 16 TF 112 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yaralı sürücü sıkıştığı kabinden çıkartıldı.

        Sürücü Mehmet K. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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