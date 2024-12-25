Yunak'ta "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele Semineri" düzenlendi
Konya'nın Yunak ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yunak Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, muhtarlara "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele Semineri" gerçekleştirildi.
Konya'nın Yunak ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yunak Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, muhtarlara "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele Semineri" gerçekleştirildi.
Seminerde, Kadın Hizmetleri Birimi'nde görevli psikolog Fadim Dudu Göktaş, kadınlara yönelik şiddet, erken yaşta evlilik ve bu konularda yapılan mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Göktaş, özellikle kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin ve kadına yönelik şiddetin suç olduğuna vurgu yaparak, muhtarlara bu tür durumlarla karşılaştıklarında veya duyum aldıklarında, olayları derhal kolluk kuvvetlerine veya yetkili mercilere bildirmeleri gerektiğini söyledi.
Muhtarlar, imamlar ve öğretmenlerin bu konuda büyük bir sorumluluk düştüğünü kaydeden Göktaş, kadınlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarının önemine değindi
Program, katılımcıların soru ve cevap bölümüyle sona erdi.
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