Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı
Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir." denildi.
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