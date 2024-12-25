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        Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı

        Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:24 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:24
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        Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı
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        Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurul kararı alındı.

        Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurul kararı aldığı bildirildi.

        Açıklamada, "Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir." denildi.

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